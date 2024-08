Argentine: les "taxi-dancers", passeurs des premiers tangos

"Danser le tango à Buenos Aires peut s'avérer très intimidant. Plus d'un n'y arrive pas", convient David Tolosa, 37 ans, depuis des années "taxi-dancer" au bras de tangueros novices. Et actuellement en pic d'activité en marge du Mondial de tango (jusqu'au 27 août).

- L'art subtil du 'cabeceo' -

Le "service", le goût du détail, peut aller loin: jusqu'à enseigner le "cabeceo", ce discret hochement de tête par lequel on invite à danser - à distance, de table à table. Si on accepte, on hochera la tête à son tour. Si on refuse, il suffira de détourner le regard.

ALFREDO ESTRELLA

"Souhaitez-vous que le danseur/danseuse s'installe à une table proche, pour pratiquer avec vous le cabeceo ?", demande ainsi l'agence Tango Dancers Premium, dans un formulaire à ses clients.

La grande majorité sont étrangers "principalement des femmes, asiatiques beaucoup: japonaises, chinoises, mais aussi françaises, britanniques...", explique David. "Mais de plus en plus d'hommes sont demandeurs", relève Anna Fiore, directrice de l'agence TangoTaxidancers, pionnière depuis 2007.