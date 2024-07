Aya Nakamura a chanté à la cérémonie d'ouverture des JO de Paris

Blonde pour l'occasion, portant une robe à plumes dorées avec des spartiates, elle a chanté aux côtés de la Garde républicaine et a fini sa performance au garde à vous, comme ses danseuses.

Aya Nakamura a chanté un medley avec deux de ses tubes, "Pookie", "Djadja", et un standard de Charles Aznavour, "For me Formidable", dont on fête cette année le centenaire de sa naissance. Rien de surprenant. "Les rappeurs trouvent leur compte chez Charles Aznavour", assurait à l'AFP en mai un des enfants du chanteur, Nicolas.