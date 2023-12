Beyoncé reine du box-office nord-américain avec le film sur sa tournée

"Renaissance : A film by Beyoncé", qui suit la grande tournée mondiale du dernier album de "Queen Bey", depuis Stockholm jusqu'à Kansas City, a récolté 21 millions de dollars de recettes, une "excellente ouverture au niveau national pour un film de concert", a estimé David A. Gross, un expert de FranchiseRe.

Le film, réalisé et produit par l'artiste elle-même, se situe tout de même loin du niveau de "The Eras Tour", qui avait réalisé 92,8 millions de dollars de recettes lors de son premier week-end.

Beyoncé devance "Hunger Games: laBallade du serpent et de l'oiseau chanteur", préquel de la saga dystopique du même nom tirée de la série romanesque de Suzanne Collins, qui récolte 14,5 millions de dollars, après avoir dominé le box-office ces deux derniers week-end.

"Godzilla Minus One", du Japonais Takashi Yamazaki produit par les studios Toho, arrive en troisième position, avec 11 millions de dollars, suivis des "Trolls 3" (7,6 millions) et du dernier film des studios Disney, "Wish", qui ferme le top 5 avec 7,4 millions de dollars.