Bolis Pupul, nouvelle pépite électro belge

Derrière les locomotives Angèle et Stromae, la Belgique irrigue en sang neuf le circuit musical, à l'image de Bolis Pupul, repéré en duo en festivals et désormais en solo, couvé par les 2 Many DJ's, producteurs cultes. Le nom de ce trentenaire a d'abord été accolé à celui de Charlotte Adigéry pour un premier album, "Topical dancer", sorti en 2022. Un duo formé par l'entremise des frères Dewaele, deux Belges, musiciens et producteurs connus à l'international comme les 2 Many DJ's.

"Ils sont mes mentors et pas mes menteurs", s'amuse à jongler en français Bolis Pupul, dont la première langue est le flamand, lors d'une rencontre avec l'AFP à Paris. "Topical dancer", comme "topique", c'est-à-dire relatif à un endroit, puisque Bolis Pupul et Charlotte Adigéry, qui ont grandi à Gand en Belgique, y questionnaient leurs racines, antillaises pour elle et chinoises pour lui. Le tout sur fond d'électro remuante, portée par le morceau "Ceci n'est pas un cliché", taillé pour les clubs. Résultat: plus de 15 millions d'écoutes de l'album sur les plateformes et plus de 100 dates de tournées dans le monde.

Avec "Letter to Yu", qui sort vendredi, Bolis Pupul s'échappe en solitaire, l'électro toujours en bandoulière, entre introspection et appel au dancefloor. Toujours dans le radar des festivals. "Bolis, on l'avait accueilli avec Charlotte en 2020, pour un concert mortel, et, là, on l'a de nouveau invité pour ce bel album où il part sur les traces de sa mère disparue", expose à l'AFP Carole Boinet, directrice de la rédaction des Inrocks et programmatrice du festival du même nom, tenu récemment à Paris. Parallèlement, l'artiste poursuit sa tournée avec Charlotte Adigéry, avec notamment une poignée de dates en Australie ces jours prochains.