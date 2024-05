A Cannes, coquillages, crustacés et chefs étoilés

Longtemps à Cannes, on mangea cher et pas bien. Désormais on y mange pour très cher et très bien: les chefs stars en résidence sont devenus des étoiles à part entière du microcosme du festival.

Jean Imbert, qui a repris il y a un an les cuisines du Martinez, a dévoilé pendant le festival sa nouvelle version du restaurant gastronomique La Palme d'or.