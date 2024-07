Choc metal et chic lyrique aux JO de Paris

Adoubé par Metallica, groupe américain référence du metal, Gojira fait partie des poids lourds de cette scène, partageant son temps entre France et Etats-Unis. Les tournées mondiales du quatuor français partent d'ailleurs de Los Angeles.

Comme Sepultura, géant du metal brésilien, dont ils sont proches, les membres de Gojira insistent dans leurs textes sur la défense de la nature et de ses ressources.

"On a grandi dans les Landes (sud-ouest de la France), on était tout le temps dans les bois, sur la plage, on a toujours été connectés au mystère et à la puissance de la nature", confiait à l'AFP en 2021 Mario Duplantier, batteur, 43 ans.