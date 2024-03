Christopher Nolan remporte l'Oscar du meilleur réalisateur pour "Oppenheimer"

Christopher Nolan a remporté dimanche l'Oscar du meilleur réalisateur pour "Oppenheimer", son portrait du père de la bombe atomique acclamé par la critique et le public.

Ce blockbuster raffiné, qui a engrangé un milliard de dollars de recettes au box-office mondial, avait fait du cinéaste américano-britannique le grandissime favori. Il s'est imposé face à Martin Scorsese ("Killers of the Flower Moon"), Justine Triet ("Anatomie d'une chute"), Yorgos Lanthimos ("Pauvres Créatures") et Jonathan Glazer ("La Zone d'intérêt").

"Juste pour rappel, les films ont un peu plus de 100 ans. Je veux dire, imaginez être là 100 ans après la peinture ou le théâtre. Nous ne savons pas où cette grande aventure nous mènera mais le fait de savoir que vous pensez que j'en fais grandement partie me touche au plus profond de mon cœur", a déclaré le réalisateur en recevant la prestigieuse statuette.