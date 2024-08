Concerts de Taylor Swift à Vienne: le principal suspect avait planifié un attentat-suicide

"Il a fait des aveux complets et a déclaré qu'il avait l'intention de commettre un attentat à l'aide d'explosifs et d'armes blanches", a déclaré lors d'une conférence de presse le directeur des services de renseignement (DSN), Omar Haijawi-Pirchner. "Son objectif était de se tuer et de tuer un grand nombre de personnes, soit aujourd'hui, soit demain, pendant le concert."

Le suspect principal avait quitté son emploi fin juillet. Il serait membre d'un réseau islamiste et avait effectué des recherches sur internet portant sur la confection d'une bombe. Du matériel destiné à la fabrication d'explosifs a été retrouvé chez lui, selon la police autrichienne. Il ne disposait pas d'un ticket pour le concert mais prévoyait de viser les environs du stade Ernst Happel.