Cuba: au pays de la salsa, le succès de la K-pop sud-coréenne

C'est leur plus grand rêve: découvrir un jour la Corée du Sud, le pays de leurs "idoles". A Cuba, toujours plus d'adolescents se passionnent pour la K-pop, alors que l'île n'a pas de relations diplomatiques avec Séoul.

Elle a découvert la K-pop grâce à des amis qui lui ont fait connaître BTS, l'emblématique boys-band sud-coréen au succès planétaire, et son pendant féminin, Blackpink.

"Quand j'ai vu BTS, je me suis dit que leur musique était incroyable et la façon dont ils dansaient, je me suis dit +Je veux danser comme eux!+", raconte l'adolescente, tenue noire et mèches rouges. "Quand on m'a montré Blackpink, je me suis dit +Ooh ce sont des filles, je veux être comme elles!+"

Vêtements, maquillage, affiches, Samyla, qui a dansé enfant dans une compagnie de danses traditionnelles caribéennes, rêve d'être la première "idole" cubaine de K-pop.