Daisy Ridley, héroïne de la dernière trilogie Star Wars, souffre d'une maladie de la thyroïde

"Je me suis dit que je venais de jouer un rôle très stressant et que c'était sans doute la raison pour laquelle je me sentais mal", a-t-elle raconté.

La maladie de Basedow est la cause la plus fréquente d'hyperthyroïdie et est plus susceptible d'affecter les femmes que les hommes, selon l'association européenne de la thyroïde.

D'autres personnalités en ont souffert, comme la rappeuse Missy Elliott et l'ancienne Première dame des Etats-Unis Barbara Bush.

Face à "toutes les statistiques sur les femmes non diagnostiquées ou sous-diagnostiquées, nous devons accepter de dire: +Je ne me sens vraiment pas bien+", a estimé Daisy Ridley. "Il est normal de ne pas se sentir bien."