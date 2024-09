Dans la maison de Nicéphore Niépce, père de la photographie il y a 200 ans

Il "a été pris de ta chambre, du côté du Gras (des champs), je me suis servi à cet effet de ma plus grande chambre obscure et de ma plus grande pierre", ajoute Niépce.

"C'est extraordinaire, c'est la première lettre dans laquelle l'inventeur dit lui-même qu'il est satisfait de ce qu'il a fait", commente Manuel Bonnet, 75 ans, descendant direct par sa mère du pionnier, "très ému" après avoir lu le texte à voix haute.

Si ce tout premier cliché sur pierre a disparu, "probablement réutilisé après avoir été poli en raison du coût élevé des supports", un autre, capturé du même étage en 1827, est conservé à l'université du Texas à Austin, explique à l'AFP Pierre-Yves Mahé, fondateur de l'école de photographie Spéos et premier photographe à avoir investi les lieux depuis la mort de Niépce.