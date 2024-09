De star de YouTube à l'Everest: l'aventure dans "la vraie vie" d'Inoxtag

"Ce que j'ai envie qu'on retienne, ce n'est pas que j'ai réussi ou échoué (à gravir l'Everest), c'est qu'on voie un peu le parcours que j'ai fait pour pouvoir me donner cet objectif, pour pouvoir me permettre d'arriver là-haut, ou pas. C'est plus le chemin que j'ai envie de mettre en évidence", explique à l'AFP le youtubeur de 22 ans, aux 20 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux.

Intitulé "Kaizen", le documentaire, mis en ligne sur YouTube samedi après avoir rassemblé 200.000 spectateurs en salles pour l'avant-première la veille, retrace durant plus de deux heures son défi consistant à gravir le plus haut sommet du monde (plus de 8.800 mètres) en un an, alors qu'il ne connaissait ni les techniques, ni les codes de l'alpinisme.

C'est grâce à son guide Mathis Dumas, rencontré par le biais de l'aventurier Nico Mathieux (500.000 abonnés sur YouTube) et convaincu par sa "détermination", qu'il s'initie à la montagne et se soumet pendant 300 jours à un entraînement intensif.

"Depuis que j'ai 11 ans, j'ai toujours aimé vivre des aventures mais je le faisais sur les jeux vidéo. J'ai commencé sur +Minecraft+, après j'ai continué sur +Fortnite+, et, un jour, je me suis dit: j'ai envie de les vivre aussi dans la vraie vie avec les gens autour de moi", raconte celui qui fait partie des créateurs de contenus affiliés au groupe Webedia.

Inspiré par le film "L'Ascension" sorti en 2017, adapté du livre "Un tocard sur le toit du monde" de Nadir Dendoune, Inoxtag a aussi demandé conseil à ce journaliste qui avait réussi l'exploit de conquérir l'Everest en 2008 sans avoir jamais gravi autre chose que l'escalier de son HLM de l'Ile-Saint-Denis.

"Je lui ai envoyé un message, on a beaucoup parlé, on s'est vu 2-3 fois. Il est venu aussi me voir pendant ma préparation, me donner des conseils, son ressenti, comment y aller. J'ai lu son livre, ça m'a beaucoup marqué", confie-t-il.

- "Merci Oda" -

Jamais séparé de son chapeau de paille fétiche, en l'honneur de Luffy, du manga One Piece, Inoxtag s'identifie également pleinement à la philosophie de l'oeuvre d'Eiichiro Oda, l'auteur japonais aux plus de 500 millions d'exemplaires écoulés, entre confiance inébranlable en ses rêves et dépassement de soi.

"Si, aujourd'hui, j'ai fait tout ce que j'ai fait ces trois dernières années, c'est grâce à Oda", insiste-t-il.

"S'il tombe sur mon documentaire, j'aimerais juste lui dire merci. Merci de m'avoir fait penser qu'un rêve, ça peut se réaliser. Il m'a fait penser que tout était possible et il m'a donné de la motivation. Luffy, c'est un modèle".

"Ce que j'aime bien aussi dans One Piece, c'est l'équipage. Luffy n'est pas tout seul. Pour aller loin, il sait qu'il faut s'entourer. C'est en faisant l'Everest que je me suis rendu compte aussi que tu ne fais rien tout seul dans la vie, souligne-t-il encore. Ceux qui le disent, je pense qu'ils se mentent à eux-mêmes, on est toujours aidé de loin ou de près. Moi, j'ai une équipe de fous. J'ai trouvé les bonnes personnes."