Des jeunes Palestiniens en Belgique pour présenter un spectacle de cirque

Ces jeunes font partie de la "Palestinian Circus School". Leur venue au Plat pays correspond à la deuxième étape d'un échange avec la Belgique. L'été dernier, des circassiens belges s'étaient en effet rendus en Palestine. En raison de la situation sécuritaire dans le pays, le groupe n'avait toutefois pas pu réaliser sa tournée comme prévu, et avait été contraint de rester à Ramallah.

"Depuis lors, la violence a atteint des proportions sans précédent, à Gaza mais aussi de plus en plus en Cisjordanie", regrette l'organisation. "Cela rend le contexte de cette venue en Belgique d'autant plus difficile."