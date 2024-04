Deux inédits de Jean Genet publiés par Gallimard

Les éditions Gallimard publient jeudi deux inédits de Jean Genet, le drame en quatre actes "Héliogabale", jamais monté sur scène et longtemps considéré comme perdu, et le scénario de "Mademoiselle", adapté au cinéma.

Jean Genet (1910-1986) avait rédigé le scénario sous forme de longue nouvelle avec dialogues en 1951, avec comme titre "Les Rêves interdits, ou l'autre versant du rêve".

Après plusieurs tentatives avortées avec d'autres réalisateurs, l'écrivain fut approché par Tony Richardson pour peaufiner ce scénario, se mit au travail, mais ne donna plus de nouvelles et s'en désintéressa complètement. Ce drame fut tout de même tourné, en Corrèze, et mal accueilli lors de sa projection au festival de Cannes 1966.

Méconnu jusque-là en revanche, le drame en quatre actes "Héliogabale" a été essentiellement écrit à la prison de Fresnes en 1942, à la même époque entre autres que son premier roman, "Notre-Dame des Fleurs".