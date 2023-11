Distribution d'eau au concert de Taylor Swift au Brésil après le décès d'une fan

Les organisateurs des concerts de la chanteuse Taylor Swift au Brésil ont annoncé des mesures après le décès d'un spectateur vendredi à cause de la chaleur. De l'eau sera distribuée lors du deuxième concert samedi soir et les fans seront autorisés à apporter leurs propres bouteilles dans le stade. Du personnel supplémentaire sera également déployé.

Pour le concert de vendredi, il était interdit aux spectateurs d'amener leurs propres boissons, et donc de l'eau.

La victime, une jeune fille de 23 ans, se trouvait à l'avant du public et à fait un malaise juste avant le concert. Elle aurait été réanimée sur place avant de faire un second arrêt cardiaque sur le chemin de l'hôpital. La chaleur a provoqué près d'un millier de malaises durant le concert.

Pour éviter que ce scénario se répète lors du deuxième concert de la star de la pop américaine samedi, des bouteilles seront distribuées dans les files d'attente et des points d'eau supplémentaires seront installés dans le stade, a indiqué l'organisateur T4Y sur Instagram. Les bouteilles d'eau fermées et les aliments dans des sachets non ouverts seront également autorisés à l'intérieur.

Informée du décès, Taylor Swift a réagi rapidement vendredi. "Je n'arrive pas à croire que j'écris cela, mais c'est avec le cœur brisé que je dois vous dire que nous avons perdu une fan plus tôt dans la soirée, avant mon concert. Je n'ai pas les mots pour vous dire à quel point je suis dévastée", a-t-elle écrit.