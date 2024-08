Embouteillage et sites en panne lors de la vente des billets de la tournée d'Oasis

Les tickets pour les 17 concerts du groupe mythique de la Britpop, qui a annoncé mardi qu'il se reformait après quinze ans de brouille entre Liam Gallagher et son frère Noel, étaient disponibles dès 09H00 locales (10H00 en Belgique) au Royaume-Uni et 08H00 en Irlande sur plusieurs plateformes comme Ticketmaster et Gigs and Tours.

Très chargés, certains de ces sites n'étaient plus accessibles dans l'heure précédant l'ouverture de la vente. Les sites Gigs in Scotland, SeeTickets ou Ticketmaster Irlande affichaient un message d'erreur et étaient complètement inaccessibles.