James Ensor à l'honneur du festival de street art ostendais The Crystal Ship

"J'ai cherché des artistes qui ont un lien, subtil ou non, avec le travail de James Ensor, ou du moins avec le thème choisi", a confié le curateur du festival, Bjørn Van Poucke. "Ils ne sont toutefois pas obligés de donner un coup de pied dans la fourmilière d'une manière drôle et intelligente, comme le peintre. Ils peuvent également créer des œuvres carnavalesques, festives ou rock'n'roll. Les critiques sociales seront également certainement appréciées", a-t-il ajouté.

Les street artistes seront cette année invités à dessiner sur le thème "Carnival of Life", autour de l'œuvre de James Ensor. Le peintre ostendais est célébré tout au long de l'année dans sa ville natale, mais aussi à Bruxelles et Anvers, à l'occasion du 75e anniversaire de sa mort.

Dans sa recherche de talents, M. Van Poucke a bénéficié de l'appui du critique américain Carlo McCormick, qui a connu l'apogée de la scène artistique et musicale new-yorkaise des années '70 et '80.

Le festival The Crystal Ship démarre officiellement le 25 mars et offre la possibilité aux visiteurs d'observer les artistes en train de créer leurs œuvres. Diverses activités, tels que des débats et des ateliers, seront également prévues. Toutes les créations seront normalement achevées le 6 avril.

Parmi les artistes présents, on retrouvera le Belge En Plein Public, l'Irlandais AchesDub, le Britannique KMG, les Espagnols Dulk et Marina Capdevilla, l'Américain Hoxxoh, les Allemands Hera et Wayne Horse, l'Italien Pixel Pancho et la Canadienne Katie Green.