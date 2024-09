"Je ne cherche pas à être la meilleure": entre autodérision et sincérité, Camille Lellouche se livre sur son nouveau projet

RTL info : Vous jouez dans le film "L'Heureuse Élue", réalisé par Frank Bellocq. C’est votre premier rôle principal au cinéma. Est-ce un rêve de longue date ou une suite logique à votre carrière ?

Camille Lellouche : Je fais du cinéma depuis quelques années, et on m'a proposé des premiers rôles par le passé, mais je sentais que ce n'était pas encore le bon moment ou le bon projet pour moi. Là, un producteur et un scénariste sont venus me voir avec un projet sur mesure, une comédie avec toute l’autodérision nécessaire pour que ce soit réussi. On sait que j’ai un bon sens de l'autodérision, donc ils savaient qu’ils pouvaient se permettre ça avec moi. Je suis vraiment heureuse, c’est un film où l’on rit du début à la fin. Il y a des moments d'émotion très justes et aucun moment de creux. Je suis assez fière du résultat. Bien sûr, jouer le rôle principal, c'est génial, mais ça ne fait pas tout. Il faut une belle équipe, et là, on a vraiment fonctionné comme une troupe de théâtre. Avec des duos excellents : Lionel avec moi, Erdogan, Michèle Laroque et Gérard Darmon, Amaury de Crayencour, Clémence Bretécher et Chloé Astor.