Jean-David Morvan, entré en Résistance via la BD

"Missak, Mélinée et le groupe Manouchian" paraît le 16 février aux éditions Dupuis, cinq jours avant l'entrée de Missak et Mélinée Manouchian au Panthéon.

Il est le coscénariste d'une biographie qui a atteint cinq tomes, entre 2017 et 2020, et 344 pages dans son "édition complète".

"Tout cela est de la faute d'Irena Sendler, qui est la première BD que j'ai faite sur le sujet, elle qui a sauvé 2.500 enfants du ghetto de Varsovie", explique-t-il à l'AFP. "J'ai été frustré de ne pas l'avoir rencontrée, parce qu'elle est morte en 2008 et, moi, j'ai commencé cette BD en 2014".

- "Ses idoles" -

Ont suivi "Madeleine, résistante", sur Madeleine Riffaud, qui en est à deux tomes (2021 et 2023) sur trois prévus, "Simone", sur la déportée Simone Lagrange, deux tomes également (2022 et 2024), et "Adieu Birkenau", sur une autre déportée, Ginette Kolinka (2023).

Rencontre décisive, Madeleine Riffaud, 99 ans, est devenue une amie très proche. Il ne compte plus les allers-retours entre chez lui, à Reims, et chez elle, à Paris. "Mon autre grand-mère", en dit JDMorvan, car "je ne sais pas ce que j'aurais fait pendant la guerre mais, par contre, je sais que j'aurais fait la guerre avec Madeleine".