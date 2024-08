JO-2024: Yseult, musique, résilience et inclusivité

Partager:

LOIC VENANCE "Le chemin est long en tant que femme noire, en tant que femme grosse": la carrière d'Yseult, lauréate du prix de la révélation féminine aux Victoires de la musique en 2021, va prendre une dimension supplémentaire dimanche soir, avec sa présence à la clôture des Jeux olympiques de Paris. Loin des traditionnels remerciements, ces mots, ponctués de larmes et prononcés après l'obtention de sa récompense, avaient marqué les esprits, après son interprétation de son titre "Corps", accompagnée de danseuses de toutes morphologies, loin des silhouettes filiformes de l'habituel cahier des charges.

Elle va récidiver dimanche, durant la cérémonie mettant un terme aux JO Paris au Stade de France, une prestation en mondovision parachevant la revanche d'une artiste qui a failli être broyée par l'industrie musicale. L'histoire est classique. En 2014, l'année de ses 20 ans, la chanteuse débutante arrive en finale du télé-crochet "Nouvelle Star", sans l'emporter. Elle signe dans la foulée un contrat avec une maison de disques et un premier album ("Yseult") sort précipitamment en 2015. Yseult Onguenet, son nom à la ville, dit avoir été formatée et ne s'y reconnaît pas. Le succès n'est pas au rendez-vous et s'en suit une période grise, entre déprime, doute et composition pour d'autres (comme la chanteuse Jenifer, elle même issue du télé-crochet "Star Academy"). Bertrand GUAY

Elle reprend alors tout à zéro, créé son propre label (Y.Y.Y.), endossant les costumes de manageuse, productrice, directrice artistique. - Hit mondial - Aujourd'hui, à 29 ans, les mots "liberté, indépendance" reviennent dans ses prises de parole. Dès 2019 et son mini-album "Noir", coiffures et tenues sages sont remisées au placard. Coupe afro et clips laissant transparaître son corps défilent. Dans la vidéo de "Bad boy" (2020), Yseult met en scène son "fantasme" de shibari, bondage japonais. "J'voulais qu'ça transpire d'audace, de vulnérabilité, de passion, de sincérité et d'érotisme", présente-t-elle à l'époque sur sa chaîne YouTube. Valery HACHE