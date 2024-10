La Centrale rouvre ses portes avec une exposition regroupant 247 artistes de Bruxelles

Après plus de six mois de travaux d'aménagement, le centre d'art contemporain de la Ville de Bruxelles, La Centrale, rouvre ses portes avec l'exposition "hosting", qui accueille et célèbre la diversité artistique de la scène bruxelloise actuelle. Ouverte au public dès jeudi et jusqu'au 9 février prochain, l'exposition présente les œuvres de quelque 247 artistes de Bruxelles.

"Inspirée de la Summer Exhibition, événement annuel de la Royal Academy de Londres, 'hosting' se base sur un appel à candidatures adressé aux artistes basés dans la capitale, de toutes générations et de toutes disciplines en arts visuels. Au total, plus de 800 candidatures ont été reçues et anonymisées", explique La Centrale.

"Le soutien à la création émergente reste un enjeu important de la Centrale et rejoint la volonté de la Ville d'encourager et de promouvoir les talents bruxellois à travers ses lieux et ses événements culturels et artistiques. La programmation de La Centrale rejoint parfaitement notre ambition: l'inclusivité et l'accessibilité de la culture pour toutes et tous, sans a priori, dans l'ouverture et le dialogue", a souligné l'échevinat de la Culture, du tourisme et des grands événements de la Ville de Bruxelles.

En travaux depuis plus d'une demi-année, le lieu a fait l'objet d'une rénovation par la Ville de Bruxelles, afin de permettre un accueil "plus confortable des publics et une position incontournable au cœur du quartier Sainte-Catherine".