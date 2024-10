La tombe de Navalny "recouverte de fleurs fraîches au quotidien", selon sa veuve

La tombe de l'opposant russe Alexeï Navalny reçoit "tous les jours" des visites et des "fleurs fraîches", preuve qu'il compte, même défunt, encore "énormément de partisans", a affirmé mardi sa veuve Ioulia Navalnaïa, à l'occasion de la sortie posthume des mémoires de M. Navalny.

"Même après sa mort, tout cela continue. Il y a énormément de partisans d'Alexeï Navalny. Et également en Russie, tous les jours, il y a des visites sur sa tombe. Sa tombe est recouverte de fleurs fraîches au quotidien", raconte-t-elle.

"Il était essentiel pour le régime qu'il se sente rejeté par tous. Et ce n'est évidemment pas le cas" a déclaré sur France Inter l'opposante de 48 ans, évoquant les innombrables lettres que recevait son mari avant son décès en février 2024 dans une prison de l'Arctique.

Alexeï Navalny était selon elle "le seul concurrent réel de Vladimir Poutine".

Mme Navalnaïa, qui a annoncé lundi à la BBC qu'elle rentrerait en Russie et "participerait aux élections comme candidate" si le "régime" de Vladimir Poutine était un jour déchu, a affirmé ne "pas avoir peur", même si elle "ne pense pas être à 100% en sécurité non plus".

"Il faut être conscient que le régime de Vladimir Poutine, après avoir commencé à persécuter ses opposants politiques, après avoir commencé la guerre, après avoir tué son principal concurrent, ne s'arrêtera plus, plus rien ne l'arrêtera", a-t-elle estimé.

Après le décès de son époux, Ioulia Navalnaïa a été inscrite au registre des "terroristes et extrémistes" en Russie en juillet, peu après qu'un mandat d'arrêt eut été émis à son encontre pour "participation à un groupe extrémiste".

Elle vit hors du pays, jurant de faire survivre la cause de son défunt mari.