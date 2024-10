L'acteur Ron Ely, mythique interprète de Tarzan, est décédé

L'acteur américain Ron Ely, qui a gagné en notoriété dans les années 1960 pour son rôle de Tarzan, est décédé à l'âge de 86 ans. Il est mort le 29 septembre à Santa Barbara en Californie, entouré de ses proches, a annoncé sa fille Kirsten mercredi au site américain d'informations sur les célébrités TMZ.

Ron Ely a interprété de 1966 à 1968 le rôle de Tarzan dans la série éponyme de la chaîne de télévision américaine NBC. Après quoi, il est encore apparu dans quelques films, notamment pour le premier rôle dans 'Doc Savage: The Man of Bronze' (1975). Il était aussi au casting de séries telles que 'Wonder Woman', 'Fantasy Island' et 'The Love Boat'.

Dans les années 1990, il a publié deux romans, avant de mettre fin à sa carrière en 2001.