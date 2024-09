Lady Gaga casse la voix pour "Joker: Folie à deux"

BENJAMIN CREMEL

Lady Gaga a dû "désapprendre à chanter" pour son rôle dans "Joker: Folie à deux" : la mégastar de la pop rejoint Joaquin Phoenix pour ce nouvel opus, au croisement de la comédie musicale et de l'univers de comics, en salles mercredi en France et vendredi aux Etats-Unis.

Le premier volet, relecture sombre et provocatrice de la genèse du Joker, l'ennemi juré de Batman, subvertissait les codes du film de super-héros et avait créé la surprise en remportant le Lion d'Or à Venise et offrant l'Oscar à son interprète, Joaquin Phoenix.