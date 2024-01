Lahcen Zinoun, premier danseur d'origine marocaine du Ballet royal de Wallonie, est décédé

Lahcen Zinoun a entretenu avec la Belgique un lien tout à fait particulier puisque l'artiste y a déposé ses valises en 1964 pour intégrer un an plus tard le Ballet royal de Wallonie comme élève-stagiaire avant d'y être ensuite désigné soliste principal. Ce sera pour lui le tremplin vers une carrière internationale qui l'a amené à travailler comme danseur étoile pour les plus grands chorégraphes et à devenir lui-même chorégraphe.

Lahcen Zinoun a également travaillé pour le cinéma, se chargeant notamment de chorégraphies pour le film "La Tentation du Christ" de Martin Scorsese.