Lambert Wilson invité d'honneur du FIFCL 2024

Prix Jean-Gabin pour son interprétation de l'Abbé Pierre dans le film "Hiver 54" en 1990, Lambert Wilson alterne cinéma d'auteur et grand public. On l'a ainsi notamment vu dans des films comme "Des hommes et des dieux", "On connaît la chanson" ou "Jefferson à Paris", mais aussi dans des comédies telles que "Sur la piste du Marsupilami", "Palais Royal" ou "Jet Set", ou aussi dans "Matrix". Il a aussi incarné à l'écran le général De Gaulle et le commandant Cousteau.

C'est Carole Bouquet qui présidera le jury international du FIFCL 2024, dont la programmation sera dévoilée le 7 octobre.