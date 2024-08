"Lanamania" Del Rey en vue à Rock en Seine

C'est le seul passage en France de Lana Del Rey cet été. "Les ventes se sont faites très vite, une première pour nous, relate Matthieu Ducos. On savait qu'il y avait beaucoup d'attente pour cette artiste, synthèse idéale entre notre public habituel, qui l'a vu il y a 10 ans et la jeune génération qui s'est en emparée à l'occasion du dernier album".

En dépit de son titre à rallonge, "Did you know that there's a tunnel under Ocean Blvd", paru au printemps 2023, ce disque a marqué les esprits, porté par le morceau "A&W", qui casse également les codes, long de plus de 7 minutes et qui se fendille entre mélodie cristalline et sourde rythmique hip-hop.

Les choses ont bien changé depuis son passage il y a dix ans à Rock en Seine. Notamment sur scène, où après des débuts plus ou moins heureux, l'artiste a trouvé sa place et impose son univers entre pop d'aujourd'hui et glamour hollywoodien 1950-60.