The Last Dinner Party pimente le rock au féminin

Theo WARGO

"Parfois, il n'y a que cinq musiciennes dans un festival et elles sont dans notre groupe !": The Last Dinner Party, groupe de rock britannique, fait plus que le job pour le mouvement "More women on stage" ("Plus de femmes sur scène").

Depuis la sortie de leur premier single "Nothing matters" en avril 2023 (plus de 112 millions d'écoutes sur Spotify, plateforme leader du streaming musical), locomotive du premier album "Prelude to ecstasy" paru en février 2024, tout a été très vite.