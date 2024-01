The Last Of Us revient sur PlayStation 5: entre cinéma et jeu vidéo, il ne faut plus choisir

Le monde du jeu vidéo adore les "remasters". Il s'agit d'un concept a priori très lucratif permettant de donner une nouvelle vie (financière) à un titre qui a eu un gros impact lors de sa sortie sur une console de génération précédente. C'est le cas de Last Of Us part II, un des chefs d'œuvre du jeu vidéo grand public, sorti en 2020 sur PlayStation 4 exclusivement. Ayant décroché les meilleures notes partout dans le monde, il a logiquement droit à une version graphiquement remasterisée pour la PlayStation 5 ( 49,99€ ), forcément plus puissante. Bonne nouvelle: je n'y avais jamais joué, j'ai donc découvert la licence dans son nouvel écrin, et il est particulièrement soigné.

Le jeu culte du studio Naughty Dog, tout comme le premier opus sorti sur PlayStation 3 en 2013, est un concept à part entière, situé entre le cinéma et le jeu vidéo. Selon moi, c'est du cinéma interactif, tant les graphismes sont proches de la réalité. Même sur une grande télévision, à 1 mètre de distance, la grande majorité du gameplay est photoréaliste. Quelqu'un qui rentre dans votre salon lors d'une session de jeu pourrait parfaitement croire que vous regardez une série. Texture, relief, perspective, ombre/lumière, animation ultra naturelle des personnages, des cheveux, des animaux et de la végétation... tout y est. Et croyez-moi, mes captures d'écran qui illustrent cet article sont un piètre hommage à l'émerveillement ressenti manette à la main.

Je joue à des jeux vidéos depuis plus de 30 ans, et c'est la première fois que je vois des graphismes d'un tel réalisme. Le jeu se passe dans la région et la ville de Seattle, à travers un scénario très proche de la célèbre série télévisée Walking Dead ; et même si beaucoup de choses sont détruites, les décors sont fascinants. Que ce soit la nature lors d'une balade à cheval dans la forêt, ou à l'intérieur des bâtiments, tout est d'un réalisme parfois déconcertant. Et vu que le jeu a des scènes assez dures, violentes et tristes, ce réalisme peut devenir effrayant et vous prendre aux tripes. Âmes sensibles s'abstenir.

Le studio appartenant à Sony parvient à cette prouesse grâce à des textures améliorées, une meilleure modélisation des personnages et des effets de lumière plus sophistiqués. L'immersion est totale, et constante (on ne parle pas ici de scènes cinématographiques entourant les phases de jeu classiques). Les temps de chargement, souvent un point d'achoppement dans les jeux de grande envergure, ont été considérablement réduits dans cette nouvelle version. De plus, le jeu tourne désormais en 4K native, avec une option de 60 images par seconde, offrant ainsi une fluidité et une clarté d'image remarquables.