Le créateur de Titeuf entre en poésie, tout en musique

"J'ai toujours mélangé la musique et le dessin", explique celui qui a joué dans de nombreux groupes depuis sa jeunesse, alors qu'il était adepte de rock et hard rock, de Kiss surtout, avec ses allures de super-héros de Comics.

"La bande dessinée est devenue mon métier et la musique a toujours été mon hobby et depuis quelques années elle prend plus de place", avec le groupe The Woohoo qu'il a créé avec sa compagne, la chanteuse Valérie Martinez, raconte le dessinateur suisse, 56 ans.

"Je côtoie le côté musical parce que je le dessine depuis très longtemps aussi. C'était l'occasion de, tout à coup, passer de l'autre côté", observe le dessinateur, dont la vaste carrière est mise à l'honneur dans une exposition en Suisse, au Château de St-Maurice.