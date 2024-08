Le festival bruxellois Plazey abrégé en raison de la météo

Le festival urbain Plazey organisé du 23 au 25 août dans le parc Élisabeth à Koekelberg devra fermer ses portes plus tôt que prévu samedi en raison de la météo, ont annoncé ses organisateurs. L'Institut royal météorologique (IRM) a émis une alerte jaune aux orages samedi de 15H à 22H00. Des averses intenses et des vents violents sont attendus.

Les organisateurs du festival - qui propose musique, spectacles de danses et de cirque et ateliers - rappellent qu'il se poursuivra toutefois dimanche.

En conséquence, l'ensemble des parcs et bois de la Région bruxelloise seront inaccessibles dès 17H00. Les organisateurs du festival Plazey invitent donc le public à quitter les lieux dès 16H50. "Nous avons proposé à Bruxelles Environnement (organisme en charge des parcs et bois bruxellois, ndlr) d'évaluer la situation heure par heure, mais cela n'a pas été autorisé et c'est compréhensible", explique Lies Vanoverschée, porte-parole de l'événement.

Afin d'éviter une surcharge du numéro d'appels d'urgence 112, le numéro 1722 a été activé par le SPF Intérieur. En cas de dommages importants causés par le vent ou la pluie, une demande d'assistance des pompiers peut ainsi être introduite via ce numéro. Le SPF Intérieur recommande de solliciter l'aide des pompiers via le guichet électronique sur le site www.1722.be, "le moyen le plus direct" pour joindre les hommes du feu. Il est également possible d'appeler directement le numéro par téléphone. Le numéro 112 concerne quant à lui les urgences vitales.