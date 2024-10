Le musée des Confluences de Lyon explore le mystère des rêves

Une pieuvre endormie qui change de couleur, nos songes mis en images avec l'IA: le musée des Confluences de Lyon dévoile à partir de vendredi une exposition consacrée au rêve, "régulateur émotionnel" ou "portail" vers une autre réalité selon les cultures.

Sur plus de 1.000 m2, le public est invité jusqu'au 25 août à déambuler dans sept salles thématiques où plus de 150 objets scientifiques, ethnographiques, oeuvres d'art et autres créations audio-visuelles sont mis en lumière dans une scénographie sophistiquée et intimiste.