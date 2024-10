Le Néerlandais Martin Garrix sacré le DJ le plus populaire au monde pour la cinquième fois

Le Néerlandais Martin Garrix a été nommé le DJ le plus populaire par le magazine britannique DJ Mag, samedi soir à Amsterdam. Martin Garrix remporte le titre pour la cinquième fois, ce qui le place désormais à égalité avec son compatriote le DJ Armin van Buuren. C'est d'ailleurs ce dernier qui a remis le prix à Martin Garrix.

A 28 ans, Martin Garrix succède comme DJ le plus populaire au Français David Guetta, qui détenait le titre l'an passé. David Guetta est cette année second, suivi par le duo belge Dimitri Vegas & Like Mike qui se classe troisième.

Martin Garrix avait déjà été le DJ le plus populaire en 2022, de même que trois années d'affilée en 2016, 2017 et 2018.

"Je figure sur la liste avec mes idoles", a fait savoir Martin Garrix dans une réaction. "J'admire Armin et Tiësto. Me placer entre ces DJ semblait impossible".