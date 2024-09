Le thriller d'action "La nuit se traîne" dépasse les 30.000 entrées dans les salles belges

"La nuit se traîne" est le premier long métrage du réalisateur et scénariste louvaniste Michiel Blanchart. Ce film, tourné à Bruxelles, raconte l'histoire de Mady, étudiant le jour et serrurier la nuit. Le jeune homme voit sa vie basculer lorsqu'il ouvre la mauvaise porte et devient, malgré lui, complice d'une affaire de grand banditisme. Il a une nuit pour retrouver Claire, qui lui a menti sur son appartement, et se tirer d'affaire.

"Ce succès fulgurant marque une nouvelle consécration pour le cinéma belge, qui continue de se distinguer par des productions de grande qualité", est-il écrit dans le communiqué.