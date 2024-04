L'édition 2024 de la fête de l'Iris marquera les 35 ans de la Région de Bruxelles-capitale

Cette année, trois communes bruxelloises, à savoir Evere, Schaerbeek et Saint-Josse-ten-Noode, seront mises à l'honneur. Il y aura ainsi des visites guidées de divers lieux et bâtiments emblématiques ou originaux de ces communes et des animations originales organisées samedi.

Des DJ bruxellois joueront également dans la journée de samedi sur la place Poelaert au Play Label Open Air. Le soir-même, la place des Palais se transformera en piste de danse de 19h00 à 00h30 pour l'Iris Tipik Electro Night avec au programme Ofenbach, Trinix, Alex Germys ou encore Emjie et Raql.