Les textes d'auteurs belges lus au Théâtre Transversal d'Avignon jusqu'au 6 octobre

Les auteurs belges francophones Marie-Bernadette Mars, Salvatore Minni et Éléonore Valère-Lachky, accompagnés de trois autres collègues belges néerlandophones Pascale Platel, Arne Sierens et Stijn Devillé, vont faire cette semaine la promotion de leurs œuvres théâtrales à Avignon, indique jeudi la Sabam dans un communiqué. Les textes seront lus jusqu'au 6 octobre lors des Rencontres de la Sabam.

Les lectures sont une initiative de la société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs et du Théâtre Transversal d'Avignon. Elles sont réalisées avec le soutien de Wallonie-Bruxelles International (WBI), Literatuur Vlaanderen, la RTBF et la VRT.

"Les Rencontres de la Sabam ont pour objectif de tisser des liens avec les professionnels locaux du monde du théâtre et d'établir des collaborations franco-belges. Pour ce faire, les textes de nos auteurs flamands sont traduits afin que le public français puisse vivre pleinement les représentations de leurs créations", explique la société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs.

Les six auteurs ont été sélectionnés à la suite d'un appel lancé par la Sabam au début de l'année.