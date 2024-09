L'œuvre de l'artiste français Alain Séchas exposée dès samedi au BPS22 à Charleroi

Le BPS22, situé à Charleroi, exposera dès samedi l'œuvre de l'artiste français Alain Séchas, a annoncé vendredi l'établissement dans un communiqué. Les amateurs et amatrices d'art pourront admirer la "première grande exposition muséale" consacrée à l'artiste en Belgique jusqu'au dimanche 5 janvier prochain.

Si elle dévoile les œuvres de différentes périodes de l'artiste contemporain, cette exposition n'est pas une rétrospective. Baptisée "Je ne m'ennuie jamais", elle exprime l'abondance de sa production et met en lumière les innombrables registres techniques qu'il a utilisés.

L'exposition rassemblera plus de 200 œuvres signées Alain Séchas. Ses célèbres sculptures de chats longilignes "aux expressions campées en quelques traits" côtoieront ses récentes peintures, installations animées, vidéos et affiches.

Dans les différentes salles du BPS22, toutes ses créations seront articulées autour du dessin, qu'il place au centre de son travail. "En quelques traits affutés et précis, il construit ses formes et organise l'espace autour d'elles", est-il expliqué dans le communiqué. "La vitesse d'exécution et la fluidité de son geste lui permettent d'assouplir ses formes qui trouvent leur concrétisation dans de nombreux dessins, reproduits directement sur les murs, en sérigraphie ou poster auxquels l'exposition accorde une place importante", est-il encore indiqué.

Alain Séchas, né en 1955 à Colombes, en France, s'est fait connaître dans les années 1990 par ses sculptures de chats qui semblent sortir tout droit de bandes dessinées. Celles-ci traitent de problématiques sociétales, sur un ton qui se veut drôle.

L'une d'entre elles, intitulée "La Cycliste", est érigée sur un trottoir en plein centre-ville bruxellois. Une édition miniature sera d'ailleurs présentée dans cette exposition.

Toutes les informations pratiques sont disponibles sur le site du BPS22