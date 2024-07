Massilia Sound System fête 40 ans d'engagement et de "oaï"

Quarante ans de musique, et toujours à "mettre le oaï (bazar) partout". Devant 30.000 fans, Massilia Sound System a fêté son anniversaire à la maison vendredi soir, à Marseille, avec toujours cette volonté de "chroniquer" le monde, même si celui-ci a "changé, et aux aussi".

Et les chanteurs, la soixantaine venue, portent toujours hauts leurs mots d'ordre en français ou occitan, "pas d'arrangement", "Interdit aux conos" ou encore "Oaï et libertat", repris en choeur par le public.

Tout au long de ces quatre décennies de carrière, les membres du Massilia auront ainsi été des "chroniqueurs" d'un "monde qui a changé, et nous aussi", expliquait Papet J à l'AFP peu avant le concert. "On fait de la musique et on rime, mais on s'inspire du monde, effectivement".

"Après, il y a des choses fondamentales. Ce sont nos combats à nous, sur la langue occitane, sur le droit à la différence, cette réflexion sur qu'est-ce que c'est que l'identité. Le sujet est loin d'être épuisé, visiblement, et on a encore beaucoup à faire".

- Lutter avec optimisme -

Christophe SIMON

"Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de tendance à l'enfermement, au repli sur soi. Malheureusement, ça paraît être une solution pour beaucoup de sociétés dans le monde. Pour nous, ce n'est pas la bonne. Nous, on suit toujours les idées qu'on a développées depuis 40 ans, de vivre ensemble avec nos différences, dans l'échange et dans cette richesse".