"Mes parents ont pleuré en l’écoutant": Linh se confie sur l’histoire derrière sa chanson "Je pense à vous"

L'émotion de ses parents à la première écoute

Linh a voulu partager ce moment avec ses parents en leur faisant écouter "Je pense à vous" en avant-première. Leur réaction ne s’est pas fait attendre : "Quand mes parents l’ont écoutée pour la première fois, ils ont été très émus. J’ai même posté un petit extrait sur Internet… ils ont pleuré. Ils ont trouvé la chanson très jolie et surtout, ils sont fiers".

Elle a même immortalisé ce moment en publiant une vidéo de leur écoute sur les réseaux sociaux, qui a touché de nombreux internautes.

Si Linh a écrit cette chanson pour ses parents, elle ne s’attendait pas à ce que tant de gens s’y retrouvent. Pourtant, dès sa sortie, le public s’en empare et la chanson devient un phénomène : "Je pense que les personnes qui l'ont écoutée se sont retrouvées dans cette chanson. Les auditeurs se sont appropriés cette chanson avec leurs propres histoires et c'est ça qui a fait que la chanson a plu".

À lire aussi "J’ai pris mon courage à deux mains": comment Gims a repéré Linh et a changé la carrière de la jeune chanteuse

Avec cette chanson, Linh a franchi un cap. Elle est aujourd’hui l’une des artistes les plus diffusées en radio en France et son titre continue de grimper. Mais pour elle, le plus important reste l’impact émotionnel de sa musique : "Ce qui me touche le plus, ce sont tous ces messages de personnes qui me disent qu’ils ont vécu des émotions grâce à moi et vibrent avec cette chanson. C’est la plus belle des réussites."