Mort de Steve à Nantes: le commissaire relaxé, aucune faute retenue contre lui

Le nuage de gaz avait créé un mouvement de foule dans le public rassemblé sur le quai pour la Fête de la musique, provoquant la chute dans le fleuve de cinq personnes, dont Steve Maia Caniço. Le jeune homme avait, selon ses proches, la phobie de l'eau depuis l'enfance et ne savait pas nager.

La présidente Marianne Gil a expliqué vendredi en rendant son jugement que le tribunal avait bien considéré qu'il y avait "une concomitance spatio-temporelle incontestable" entre l'usage de gaz lacrymogène par la police et la chute dans la Loire de Steve.

C'est lui "qui a conduit à une action collective, laquelle a créé la situation qui a abouti in fine au décès de Steve", animateur périscolaire de 24 ans, avait lancé le procureur Philippe Astruc dans son réquisitoire. Il s'était cependant contenté de demander "une peine de principe", sans fixer de quantum.

Malgré ce "lien" entre l'intervention de police et le décès par noyade, aucune décision prise ce soir-là par le commissaire Chassaing n'est en cause et "nous n'avons pas relevé d'élément établissant que vous ayez commis une faute", a souligné la présidente.

Durant les débats, le ministère public avait lui-même trouvé des circonstances atténuantes au commissaire chargé de la sécurisation du site: les policiers sous ses ordres ont de leur propre initiative lancé une dizaine de grenades lacrymogènes en réponse à des jets de projectiles de "teufeurs" refusant que la musique des sound-systems s'arrête à l'heure convenue, 04H00 du matin.

Appelés à témoigner, des policiers avaient en outre assuré avoir agi "en légitime défense" à cette "pluie" de pierres et de bouteilles, à titre individuel et sans que des instructions fussent données en ce sens. "Nous ne voyons pas comment, de manière concrète, vous auriez pu les en empêcher" ni même comment un tel ordre "aurait pu être justifié juridiquement", a précisé Marianne Gil vendredi.