No Format!, label musical qui cultive l'aventure et l'insolite

Miguel MEDINA Enlacement des cordes du violoncelle de Vincent Segal et de la kora du Malien Ballaké Sissoko, l'Anglais Piers Faccini entre folk, musique mandingue et chanson napolitaine... Ces croisements insolites sont la marque de fabrique du label No Format!, qui fête ses vingt ans. "Notre philosophie, c'est d'amener les artistes vers d'autres domaines que les leurs et les faire sortir de leur zone de confort", affirme à l'AFP Laurent Bizot, le créateur de cette maison d'édition.

Pour cet anniversaire, il a imaginé une journée pleine de surprises, le 28 septembre, dans et autour du Théatre Silvia Monfort à Paris. L'après-midi, plusieurs artistes du label se produiront en duo avec des danseurs, comédiens ou circassiens dans le parc Georges-Brassens, où le théâtre est installé. Le soir, sur scène, Vincent Segal, qui en est l'un des fers de lance, recevra des invités dans le cadre d'une carte blanche. Huit autres villes, dont Bordeaux, Lyon et Nancy, doivent accueillir à partir du 26 septembre un autre spectacle. Avec, sur des musiques du groupe électro acoustique Asynchrone, les voix de Piers Faccini ou Lucas Santtana, piliers du label, et Natascha Rogers, plus récente découverte. Martin BUREAU

Un livre, "2004 - 2024", revient sur l'histoire de No Format! à travers témoignages et reproductions d'oeuvres d'art graphique. "No Format! Remixed (2004-2024)", un disque de remixes inédits de dix titres du label, vient de paraître. No Format! naît en mai 2004 de la volonté d'un jeune homme âgé de 31 ans, ayant déjà un pied dans l'industrie musicale en qualité de juriste pour Universal. Le jour de son lancement sortent simultanément trois disques. "Je voulais montrer la multiplicité des directions du label", confie Laurent Bizot, qui "travaille sur des esthétiques complexes, mutiples" et refuse d'être classé "musiques du monde".