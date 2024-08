Obsèques de Patrice Laffont vendredi à Paris

Gerard JULIEN

Les obsèques du populaire animateur de télévision Patrice Laffont, décédé le 7 août à l'âge de 84 ans, sont prévues vendredi prochain au cimetière du Père-Lachaise, à Paris, a indiqué samedi le groupe France Télévisions à l'AFP.

Figure majeure de la télévision des années 70, 80 et 90 avec les jeux "Des chiffres et des lettres", "Fort Boyard" et "Pyramide", l'animateur est mort dans sa maison d'Oppède (Vaucluse), dans le Luberon.