Ostende arrête sa collaboration avec le commissaire de The Crystal Ship après des plaintes

Toerisme Oostende a cessé sa collaboration avec le commissaire Bjørn Van Poucke pour le festival d'arts de rue The Crystal Ship, annonce mardi l'office du tourisme. Plusieurs plaintes d'artistes ont émergé, évoquant un comportement non professionnel et de l'intimidation.

Le festival The Crystal Ship se déroule depuis 2016 au cœur de la ville d'Ostende. Il rassemble de nombreux artistes nationaux et internationaux, et cela sous la houlette de Bjørn Van Poucke, créateur et commissaire de l'événement culturel.

Plusieurs artistes et employés ont indiqué se sentir intimidés. Il y a également des plaintes pour harcèlement sexuel. Toerisme Ostende a donc décidé de mettre fin à sa collaboration avec Van Poucke.