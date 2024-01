"Pauvres créatures" au cinéma : Emma Stone, la fiancée de Frankenstein

Porté par le succès de la comédie noire du XVIIIe siècle "La Favorite", Lanthimos, dans un univers plus baroque que jamais, a choisi dans ce film fantastique d'entourer Emma Stone d'acteurs comme Willem Dafoe ou Mark Ruffalo. La star américaine a elle-même produit le film, qui lui offre un nouveau rôle à Oscar potentiel, après la statuette décrochée pour le bien plus romantique "La La land" (2016).

Quand Bella s'échappe de sa cage dorée au bras d'un homme (Mark Ruffalo) pour parcourir le monde, de Lisbonne à Paris en passant par Alexandrie, elle va découvrir tout en même temps, et sans aucun préjugés, le plaisir, le sexe et les sentiments.

Le personnage a "un esprit qui peut se lancer librement, sans honte ni préjugés, sans expérience du monde", a souligné le réalisateur Yorgos Lanthimos à Venise.

Cet univers fictionnel, aux allures rétrofuturistes, est en fait "extrêmement contemporain, (et permet de) parler de liberté, de la façon dont on ressent le monde, de la position des femmes dans la société, et des hommes", a-t-il ajouté.

L'éducation sexuelle de Bella Baxter est montrée sans fard: "c'était important pour moi de ne pas faire un film prude, car ça aurait été trahir le personnage principal", a souligné le réalisateur.

"Le personnage n'a pas de honte, ni Emma (Stone), sur son corps, sa nudité", a-t-il ajouté, soulignant avoir fait appel à un coordinateur d'intimité pour les scènes de sexe, un métier assez nouveau qui à l'origine "semblait un peu menaçant pour les cinéastes, mais (qui) rend les choses plus simples".

Habitué de Cannes et de Venise, réalisateur au style sombre et étrange reconnaissable entre tous, Yorgos Lanthimos ("The Lobster", "Canine") tourne régulièrement en anglais avec des stars américaines et forme désormais un couple créatif bien établi avec Emma Stone.

Le réalisateur avait obtenu en 2018 le prix du Jury à Venise pour "La Favorite", dans lequel elle jouait également aux côtés de Rachel Weisz et d'Olivia Colman, oscarisée pour ce film.