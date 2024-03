Pour l'Ukraine, son documentaire oscarisé sur Marioupol montre "le terrorisme russe"

"20 jours à Marioupol" a été produit par des journalistes ukrainiens --le cameraman Mstyslav Chernov, le photographe Evgeniy Maloletka et la productrice Vasilisa Stepanenko-- travaillant pour l'agence Associated Press (AP).

"Je remercie l'équipe qui a travaillé sur ce film et qui a remporté un Oscar si important, qui nous permet de parler haut et fort de la guerre de la Russie contre l'Ukraine", a appuyé le président ukrainien. "La vérité triomphe de tout".

Le documentaire montre l'agonie de cette grande ville portuaire, située dans l'est de l'Ukraine, cible des forces russes dès le premier jour de l'invasion le 24 février 2022, et tombée sous leur contrôle 86 jours plus tard, au prix de dizaines de milliers de morts et d'une destruction quasi totale.

"Je suis probablement le premier réalisateur sur cette scène à dire que j'aurais préféré ne jamais faire ce film, si en échange la Russie n'avait pas attaqué l'Ukraine, ni occupé nos villes", a lancé dimanche Mstyslav Chernov, le réalisateur, lors de la remise du prix.

Les journalistes d'AP qui ont passé trois semaines dans la cité assiégée, pilonnée sans répit par l'armée russe, privée d'électricité et du réseau mobile et où la nourriture et l'eau sont devenues de plus en plus difficiles à trouver.