Quatre véhicules de la Brigade Piron de retour en Normandie pour commémorer la Libération

Quatre véhicules ayant participé au périple de la Brigade Piron durant la Deuxième Guerre mondiale vont quitter les ateliers des Bastogne Barracks pour défiler en Normandie à l'occasion des 80 ans de la Libération, a annoncé mercredi le War Heritage Institute. Ils emprunteront une partie de l'itinéraire originel de la Brigade Piron en Normandie à la fin du mois et s'arrêteront dans plusieurs villes et villages pour rendre hommage à ceux qui ont donné leur vie pour libérer l'Europe du joug nazi.

Les férus d'histoire pourront admirer deux véhicules de reconnaissance, un Daimler armoured car et un Daimler scout car, ainsi qu'un modèle de dépanneuse britannique, la Scammell Pioneer. Un véhicule de reconnaissance britannique, le White M3A1 scout car, prendra également la route.

Une cérémonie internationale rassemblera la France, la Belgique et le Luxembourg le 20 août à Auberville dans le Calvados afin de rendre hommage aux libérateurs de la Côte Fleurie. Elle aura lieu sur la place de la Grande-Duchesse Charlotte du Luxembourg, et mettra en valeur le site mémoriel et le monument créé par l'association "À la Mémoire des Combattants de la Brigade Piron" (AMCBP). Trois vétérans de la Brigade seront également présents pour l'occasion : Henri d'Oultremont, André Liégeois et Xavier Versin.