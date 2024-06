Soupçons de viol : Jean-Luc Lahaye demande l'abandon des poursuites pour une des mineures

Le chanteur Jean-Luc Lahaye a demandé jeudi matin à la cour d'appel de Paris d'abandonner les poursuites pour l'une des deux mineures qui l'accusent de viol et agression sexuelle, a-t-on appris de sources proches du dossier.

La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris rendra sa décision le 10 octobre, a précisé à l'AFP une source judiciaire.

Jean-Luc Lahaye, vedette des années 1980 et âgé actuellement de 71 ans, a été mis en examen le 5 novembre 2021 à Paris notamment pour "viol et agression sexuelle de mineurs de plus de 15 ans".