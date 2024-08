Tchantchès accueille désormais Nanèsse dans sa Maison du Folklore à Liège

Le Musée Tchantchès a changé de nom mercredi à l'occasion des festivités de l'Assomption pour devenir le "Musée Tchantchès et Nanèsse - Maison du Folklore". Un nouveau logo figure également sur la façade du bâtiment, situé au n°56 de la rue Surlet. Une façon pour la Province de Liège, propriétaire des lieux, de donner plus de visibilité à ce bâtiment emblématique de la Cité ardente.

C'est le 14 août à 18h30, après le traditionnel tir aux campes marquant le début des festivités du 15 août dans le quartier d'Outremeuse à Liège, que la cérémonie inaugurale s'est tenue et que l'installation symbolique des deux personnages dans leur maison du folklore a été réalisée. "C'était l'occasion en effet de lui donner un peu de visibilité et quoi de mieux que d'adjoindre la compagne de Tchantchès qui est Nanesse", a commenté Luc Gillard, le président du conseil provincial de Liège.

Ce changement de nom constitue également pour la Province une façon de souligner son attachement au patrimoine folklorique et marque son désir de le faire connaître aux générations futures: "On souhaite également faire de cet endroit un musée du folklore qui sera mis à disposition des associations et des confréries qui ne sont pas forcément de Liège, elles pourront utiliser ces espaces et ces locaux pour leur réunion", a ajouté Luc Gillard.