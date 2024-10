"Transformer l'impossible en possible" après un drame bouleversant: le parcours de la championne de tennis Pauline Déroulède

Pauline Déroulède : Effectivement, c’était important pour moi de pouvoir me tenir debout à nouveau après l’accident que j’ai eu. J’ai tout fait pour me remettre sur pied le plus rapidement possible, car j’ai la chance de pouvoir encore marcher et c’est une fierté à chaque fois.

C’était un jour ordinaire, dans une vie dans laquelle j’étais très épanouie. Et malheureusement je me retrouve fauchée sur un trottoir par un monsieur très âgé qui a perdu le contrôle de sa voiture, en appuyant sur l’accélérateur au lieu du frein. Ce jour là on est 3 à se faire faucher. Et sur le choc, je perds immédiatement ma jambe gauche. Je m’en rends compte tout de suite. Et là je bascule dans un monde que je n’imaginais pas. On pense souvent que ça n’arrive qu’aux autres, ce jour là ça m’est arrivé. Je comprends tout de suite également qu’il y aura une Pauline d’avant et une Pauline d’après. Et qu’il va falloir se battre pour survivre, et revivre dans un second temps.

Vous avez dit à vos proches depuis votre lit d'hôpital : "Je vais faire les Jeux paralympiques de Paris". D’où est venue cette idée ?

Je comprends à ce moment là qu’il va falloir un objectif très fort et ambitieux. Je me fais cette promesse à moi-même dans un premier temps. Et aussi pour rassurer mes proches qui sont très inquiets et qui se demandent ce que je vais devenir. Et quelque part j’identifie sur le champ que c’est le sport et au plus haut niveau qui va me permettre de survivre et de rebondir mais voila il n’y avait aucune garantie d’y arriver mais j’avais besoin de m’accrocher à cet objectif tout de suite.

Le titre de votre livre "(Im)possible" marque cette transition du drame au destin ?

C’est exactement ça, rendre l’impossible possible. Depuis cet accident, j’essaie de transformer ce drame en quelque chose d’autre. J’ai dû faire des choses qui étaient sur le papier impossibles et je les ai rendues possible en tout cas c’est ce que je m’efforce de faire partout ou je passe maintenant. J’ai du réapprendre à marcher avec une prothèse, une jambe de haute technologie. Et c’est vrai que j’ai dû refaire tout presque comme une enfant. Et l’idée, c’est de passer le message que rien n’est impossible, en tout cas que l’impossible peut devenir possible, ça dépend de nous, de l’entourage, des armes qu’on prend, moi ça été le sport mais pour d’autres ça peut être autre chose.