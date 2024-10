"L'idée est d'en avoir de plus en plus": ce dispositif de contrôle de la vitesse a diminué de moitié le nombre d'accidents en Wallonie

Partager:

Le nombre de tués sur nos routes a baissé de 12%. Selon l'Institut VIAS pour la sécurité routière, il n'y a jamais eu aussi peu de victimes sur les routes. VIAS attribue ces bons résultats à l'efficacité des radars tronçon.

Ils font désormais partie du paysage le long de nos autoroutes: les radars tronçons qui mesurent notre vitesse moyenne sur plusieurs centaines de mètres, voire plusieurs kilomètres. Un dispositif qui interpelle souvent les conducteurs, qui adapte alors leur vitesse. "On doit faire attention, pas le choix", "On a tendance à plus surveiller sa vitesse", nous disent deux d'entre eux que nous avons sondés.

Selon une étude récente de l'Institut de sécurité VIAS, ces radars permettent de diminuer le nombre d'accidents. Prenons l'exemple du tronçon de 12 kilomètres sur l'E42 à proximité de Fleurus. L'impact y est énorme: avant l'installation d'un radar tronçon, on comptait 30 accidents par an en moyenne dans la zone contre 11 aujourd'hui. Globalement, on chiffre à 50% en moyenne la diminution du nombre d'accidents sur les autoroutes wallonnes depuis l'installation de ces radars. Benoît Godart, porte-parole de l'Institut VIAS explique pourquoi: "Il y a plus d'adhésion de la part des conducteurs. Ils ne peuvent plus dire qu'ils étaient distraits à un point bien précis. Ici, ça ne fonctionne pas. Aussi, ces radars permettent d'obliger les conducteurs à rouler à la bonne vitesse sur plusieurs kilomètres. Ils sont donc plus efficaces."